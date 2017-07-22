Украинский пожарный самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П продолжает помогать тушить масштабные лесные пожары в Черногории. ОБ этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"За прошедшие сутки 21 июля авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляла тушение лесного пожара на северо-западе вблизи города Херцег-Нови и в горном районе близ города Тиват", - говорится в сообщении.
Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 240 тонн воды.
Напомним, украинская авиация приступила к тушению пожаров в Черногории 19 июля.