США по ошибке нанесли авиаудар по афганским полицейским

В Афганистане в результате ошибочного авиаудара ВВС Соединенных Штатов погибли афганские военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны США, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям пострадавших в результате этого трагического инцидента", - говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве также пообещали провести расследование по факту "дружественного огня", приведшего к гибели афганских сотрудников местной безопасности, связанных с афганскими правительственными силами.

По информации местных жителей, в результате авиаудара в районе Герешко в провинции Гильменд на юге страны погибли 15 афганских полицейских, в том числе два офицера, еще больше получили ранения.

В Пентагоне сообщили, что правительство Афганистана уже уведомлено об ошибочной атаке на военнослужащих.

Напомним, в Йемене военные самолеты нанесли ошибочный авиаудар по лагерю беженцев, расположенном неподалеку от города Таиз. Погибли по меньшей мере 20 гражданских.