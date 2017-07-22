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Главная » Мир » США по ошибке нанесли авиаудар по афганским полицейским

США по ошибке нанесли авиаудар по афганским полицейским

США по ошибке нанесли авиаудар по афганским полицейским
Иллюстративное фото

Погибли 15 человек

22.07.17 176
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В Афганистане в результате ошибочного авиаудара ВВС Соединенных Штатов погибли афганские военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны США, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям пострадавших в результате этого трагического инцидента", - говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве также пообещали провести расследование по факту "дружественного огня", приведшего к гибели афганских сотрудников местной безопасности, связанных с афганскими правительственными силами.

По информации местных жителей, в результате авиаудара в районе Герешко в провинции Гильменд на юге страны погибли 15 афганских полицейских, в том числе два офицера, еще больше получили ранения.

В Пентагоне сообщили, что правительство Афганистана уже уведомлено об ошибочной атаке на военнослужащих.

Напомним, в Йемене военные самолеты нанесли ошибочный авиаудар по лагерю беженцев, расположенном неподалеку от города Таиз. Погибли по меньшей мере 20 гражданских. 

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