Сенат Польши принял противоречивый закон о Верховном суде

В ночь на 22 июля Сенат Польши, несмотря на протесты оппозиции и критику за рубежом, принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на rmf24.pl.

Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Государственный департамент США отреагировал на голосование и предостерег Польшу относительно внедрения противоречивой судебной реформы, которая может подорвать независимость судов и ослабить верховенства права в Польше.

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"Польское правительство продолжает внедрять законодательство, которое может подорвать независимость судов и ослабить верховенство права в Польше. Мы призываем все стороны гарантировать, чтобы любая судебная реформа не нарушала конституцию Польши или международно-правовые обязательства и уважала принципы независимости судей и разделения власти ", - говорится в заявлении Госдепа США.

Напомним, 20 июля Сейм Польши в третьем окончательном чтении, несмотря на протесты принял закон о Верховном суде.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.