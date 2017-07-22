В Конгрессе США достигли согласия по новым санкциям против России

Обе палаты конгресса США - Палата представителей и Сенат - достигли согласия по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Об заявил лидер сенатскогоменьшинства сенатор-демократ Чак Шумер РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Учитывая многочисленные нарушения России и видимую неспособность президента Трампа справиться с ними, демократы и республиканцы только что согласились, что этот законопроект имеет важное значение", - сказал Шумер.

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Сенатор ожидает, что обе палаты Конгресса "будут действовать по этому законопроекту быстро, на двухпартийной основе и отправят документ на стол президенту".

Голосование в палате представителей запланировано на вторник, 25 июля 2017 года.

Напомним, администрация Дональда Трампа поддерживает введение новых экономических санкций в отношении России и Ирана, однако считает, что законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США, недопустимо сдерживает полномочия президента.