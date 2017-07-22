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Главная » Мир » Трамп: "Больные замыслы" The New York Times сорвали операцию по ликвидации лидера ИГИЛ

Трамп: "Больные замыслы" The New York Times сорвали операцию по ликвидации лидера ИГИЛ

Трамп: "Больные замыслы" The New York Times сорвали операцию по ликвидации лидера ИГИЛ
Дональд Трамп / trend.az

Американский президент считает, что издание ставит свои интересы выше национальных

22.07.17 409
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Президент США Дональд Трамп заявил, что издание The New York Times сорвало операцию по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство". Об этом он написал в своем Twitter.

"Ненадежный The New York Times сорвал попытку Соединенных Штатов убить одного самого разыскиваемого террориста Аль-Багдади. Они ставят свои больные замыслы выше национальной безопасности", - написал Трамп.

Издание The Hill сообщает, что сразу не было понятно, почему Трамп обвинил The New York Times. Однако в своем Twitter он имеет в виду лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, о смерти которого сообщали неоднократно в течение месяцев, передает Европейская правда.

В пятницу министр обороны США Джим Маттис заявил, что Аль-Багдади может быть все еще жив. The New York Times было одним из американских изданий, которое опубликовало комментарии Мэттиса.

Напомним, 11 июля боевики террористической организации "Исламское государство" заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

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