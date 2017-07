Трамп: "Больные замыслы" The New York Times сорвали операцию по ликвидации лидера ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что издание The New York Times сорвало операцию по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство". Об этом он написал в своем Twitter.

"Ненадежный The New York Times сорвал попытку Соединенных Штатов убить одного самого разыскиваемого террориста Аль-Багдади. Они ставят свои больные замыслы выше национальной безопасности", - написал Трамп.

Издание The Hill сообщает, что сразу не было понятно, почему Трамп обвинил The New York Times. Однако в своем Twitter он имеет в виду лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, о смерти которого сообщали неоднократно в течение месяцев, передает Европейская правда.

В пятницу министр обороны США Джим Маттис заявил, что Аль-Багдади может быть все еще жив. The New York Times было одним из американских изданий, которое опубликовало комментарии Мэттиса.

Напомним, 11 июля боевики террористической организации "Исламское государство" заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.