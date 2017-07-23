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Главная » Мир » В Папуа Новой Гвинеи парламентские выборы оказались под угрозой срыва из-за "колдунов"

В Папуа Новой Гвинеи парламентские выборы оказались под угрозой срыва из-за "колдунов"

В Папуа Новой Гвинеи парламентские выборы оказались под угрозой срыва из-за "колдунов"
Фото из открытых источников

Некоторые кандидаты утверждают, что часть бюллетеней похитили из урн с помощью магии

23.07.17 13
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В Папуа Новой Гвинеи кандидаты в парламент страны требуют пересмотреть итоги голосования из-за вмешательства "колдунов". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на New Zealand International.

Еще перед голосованием местных священников попросили помолиться над урнами для голосования, чтобы защитить их от "зловещих сил".

Кандидаты из провинции Восточный Сепик на северо-западе страны уверены, что за них проголосовало больше людей, но бюллетени извлекли из урн с помощью магии.

Голосование закончилось 8 июля, но пока в новом парламенте распределили только 26 мест из 111. Подсчет голосов идет медленно из-за "различных проблем", среди них недовольство самих кандидатов и аресты наблюдателей.

Напомним, в Новой Гвинее с 1971 до 2013 года действовал закон о колдовстве. Практикующие "маги" считались преступниками, хотя в документе и не утверждалось, что магия действительно существует. По сути, этот закон защищал от наказания тех, кто устраивал расправы над подозреваемыми в колдовстве.

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