Телефонные переговоры в "нормандском" формате состоятся 24 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал телефонный разговор 24 июля по поводу ситуации на Донбассе с главой России Владимиром Путиным, президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Reuters.
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Во время телефонного разговора будет обсуждаться конфликт в Донбассе. Подчеркивается, что мировые державы активизируют усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию в регионе.
Эти телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" станут первыми после вступления Макрона в должность президента Франции.
Напомним, французы передали украинским саперам защитное снаряжение.