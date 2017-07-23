Ситуацию вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе рассмотрят в ООН

Члены Совбеза попробуют решить, "как и чем можно поддержать призыв к деэскалации конфликта между израильтянами и палестинцами"

Представители Швеции, Франции и Египта инициировали заседание Совета Безопасности ООН из-за резко обострившейся ситуации вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Заседание пройдет в понедельник, 24 июля 2017.

Об этом сообщает DW.

Члены Совбеза будут решать, "как и чем можно поддержать призыв к деэскалации ситуации между израильтянами и палестинцами", - заявил представитель Швеции в ООН Карл Скау.

Отметим, конфликт между палестинцами и израильтянами вокруг находящейся на Храмовой горе в Иерусалиме священной мусальманской мечети Аль-Акса резко обострился 14 июля. Тогда, в результате теракта, ответственность за который взяла на себя ИГИЛ, пострадали израильские правоохранители.

"Поскольку была пересечена красная черта и на Храмовой горе было использовано автоматическое оружие, правила безопасности необходимо изменить", - сообщил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.

В ответ на отказ властей Израиля убрать металлодетекторы вспыхнули протесты палестинцев.

Напомним, Киев жестко высказался о недееспособности ООН.