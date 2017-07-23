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Главная » Мир » За убийство генепрокурора Египта повесят 28 человек

За убийство генепрокурора Египта повесят 28 человек

За убийство генепрокурора Египта повесят 28 человек
Хишам Баракат / Фото: Википедия

Еще 38 человек приговорили к различным тюремным срокам

 

23.07.17 324
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Суд в Каире подтвердил приговор в виде смертной казни через повешение для 28 причастных к убийству генерального прокурора Египта Хишама Бараката.

Еще 38 человек приговорили к различным тюремным срокам.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Осужденные могут обжаловать решение суда. Всего по этому дело под следствием находились 67 человек, большинство из которых принадлежат к различным террористическим группировкам. Около 15 из них находятся в бегах.

Отметим, покушение на Хишама Бараката было совершено два года назад. Рядом с его автомобилем сработало взрывное устройство. Он скончался в больнице от тяжелых ранений. Баракат был известен своими обвинительными выступлениями на судебных процессах против исламистов.

Напомним,осле того как шесть предполагаемых участников египетского крыла террористической группировки "ИГИЛ" были казнены по приговору суда, боевики призвали к нападениям на представителей египетского правосудия.

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