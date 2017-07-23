Дроны в Великобритании должны пройти официальную регистрацию

В правительстве Великобритании заявляют, что все дроны должны пройти официальную регистрацию.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.
Согласно новым требованиям, владельцы дронов весом более 250 г обязаны будут их регистрировать.
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Кроме того, владельцев дронов обяжут проходить тестирование на знание основ безопасности и законов конфиденциальности при их использовании.
Согласно проведенному исследованию властыми Великобритании, дрон весом более 400 г может разбить ветровое стекло вертолета при столкновении с ним, а квадрокоптер весом до 2 кг может повредить стекло самолета.
Напомним, китайцы создали дрон-огнеметчик для уборки линий электропередач.