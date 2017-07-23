Скончался первый советский миллионер

Умер первый советский миллионер Артем Тарасов.
Об этом сообщает пресс-служба российской партии "Яблоко", от которой он выдвигался в Госдуму.
Тарасову было 67 лет. Когда и где его похоронят, станет известно 24 июля.
Артем Тарасов в 1989 году стал известен как первый советский легальный миллионер. Он получил зарплату в три миллиона рублей от своего кооператива "Техника".
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В последние годы он возглавлял "Институт инноваций", который разрабатывал технологию, позволяющую прожить до 200 лет.
Напомним, самый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год.