Скончался первый советский миллионер

В последние годы Тарасов возглавлял "Институт инноваций", который разрабатывал технологию, позволяющую прожить до 200 лет

Умер первый советский миллионер Артем Тарасов.

Об этом сообщает пресс-служба российской партии "Яблоко", от которой он выдвигался в Госдуму.

Тарасову было 67 лет. Когда и где его похоронят, станет известно 24 июля.

Артем Тарасов в 1989 году стал известен как первый советский легальный миллионер. Он получил зарплату в три миллиона рублей от своего кооператива "Техника".

В последние годы он возглавлял "Институт инноваций", который разрабатывал технологию, позволяющую прожить до 200 лет.

Напомним, самый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год.