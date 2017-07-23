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Главная » Мир » Скончался первый советский миллионер

Скончался первый советский миллионер

Скончался первый советский миллионер
Фото из открытых источников

В последние годы Тарасов возглавлял "Институт инноваций", который разрабатывал технологию, позволяющую прожить до 200 лет

23.07.17 348
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Умер первый советский миллионер Артем Тарасов.

Об этом сообщает пресс-служба российской партии "Яблоко", от которой он выдвигался в Госдуму.

Тарасову было 67 лет. Когда и где его похоронят, станет известно 24 июля.

Артем Тарасов в 1989 году стал известен как первый советский легальный миллионер. Он получил зарплату в три миллиона рублей от своего кооператива "Техника". 

В последние годы он возглавлял "Институт инноваций", который разрабатывал технологию, позволяющую прожить до 200 лет.

Напомним, самый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год.

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