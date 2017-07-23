Подобное падение рейтинга президента во Франции – не беспрецедентное, но довольно редкое явление

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона в июле составил 54%, снизившись за месяц на десять пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса IFOP, проведенного французским изданием Journal du Dimanche, передает Европейская правда.

Когда Макрона избрали президентом Франции три месяца назад, 62% французов одобряли его действия, в июне таких было 64%.

Теперь же Макрон приближается к порогу в 50%. Подобное падение рейтинга не является беспрецедентным, но не наблюдалось с 1995 года, когда президентом был Жак Ширак.

47% респондентов заявили, что "в определенной степени удовлетворены" действиями Макрона (в июне таких было 54%) и 7% "очень довольны" (против 10% в июне).

Количество разочаровавшихся в Макроне выросло с 35% в июне до 43% в июле, "очень недовольны" – 15% против 12% в июне.

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Рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа снизился на восемь пунктов – с 64% до 56%.

Напомним, новое французское правительство объявило о сокращении государственных расходов, чтобы привести дефицит до уровня, разрешенного в ЕС.

Наибольшее сокращение предусматривается в Министерстве обороны – военный бюджет уменьшат на 850 млн евро.