Трамп одобряет закон о новых санкциях против РФ, – Белый дом

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях против Российской Федерации, текст которого накануне был опубликован на сайте американского Конгресса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РБК-Украина со ссылкой на NY Daily News.

"Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций. Текст первой версии законопроекта был плохо прописан. Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада, что получилось внести нужные изменения. Мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде", – отметила Сандерс.

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В то же время она не ответила на вопрос, подпишет ли Трамп закон о новых санкциях против России. Однако в NY Daily News уверены, что комментарии Сандерс являются признаком того, что Трамп одобрит законопроект.