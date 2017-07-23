Талибы захватили два района в Афганистане

В результате боев погибли по меньшей мере 10 полицейских

Власти Афганистана заявляют, что исламистская группировка "Талибан" взяла под свой контроль два района на севере и в центре страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь главы полиции провинции Фарьяб Абдул Карим Юреш заявил, что утром 23 июля боевики захватили район Кохистан, в том числе и правительственные здания.

Руководитель полиции провинции Гор Мохаммад Мустафа Мохсени сообщил, что поздно вечером 22 июля после столкновений с боевиками был захвачен район Тайвара.

"Талибан" в заявлении подтвердил, что взял под контроль оба района.

В то же время министерство обороны Афганистана заявляет, что бои все еще продолжаются.

В результате боев с талибами в двух районах погибли по меньшей мере 10 полицейских.

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В провинции Фарьяб неоднократно проходили столкновения между силами безопасности Афганистана и талибами, которые пытаются расширить свой контроль в регионе. По данным полиции, в настоящее время в этой провинции, расположенной у границы с Туркменистаном, силы безопасности ведут бои с "Талибаном" в восьми районах.