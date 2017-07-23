Ирак и Иран подписали договор о военном сотрудничестве и борьбе с терроризмом

Меморандум о взаимопонимании охватывает также безопасность границ, логистику и обучение

Ирак и Иран подписали соглашение об активизации военного сотрудничества и совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Ирана Хосейн Дегхан и его иракский коллега Эрфан аль-Хияли подписали меморандум о взаимопонимании, который также охватывает безопасность границ, логистику и обучение.

Среди положений этого меморандума: продолжение сотрудничества и обмен опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом, безопасность границ, а также образовательная, материально-техническая, техническая и военная поддержка.

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Ирако-иранские связи улучшились после свержения в 2003 году режима Саддама Хуссейна, вместо которого к власти в Ираке пришло правительство шиитов. Иран является преимущественно шиитской страной.