Пентагон признал, что дипломатия важнее армии

Перед американскими вооруженными силами нет ни одной проблемы, которую можно было бы решить исключительно военным путем

В министерстве обороны США призывают обеспечить надлежащим образом финансирование Государственного департамента с целью продолжения внешней политики США, которая является основой и для действий Пентагона, и для экономики, и для других сфер государства. Об этом заявил во время выступления на Форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джо Данфорд, передает Укринформ.

"На самом деле не существует ни одного вызова перед американскими вооруженными силами, который мог бы быть решен исключительно военным путем. Все они могут быть решены только в рамках хорошей внешней политики", – сказал Данфорд.

В этой связи генерал привел пример Афганистана и ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы можем иметь самые большие вооруженные силы в мире, ... но если у нас нет ясности относительно наших политических целей, если мы не обеспечим надлежащее финансирование Государственного департамента, если наша внешняя политика и союзники не будут сильными, мы никогда не будем успешными", – подчеркнул Данфорд.

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Он выразил убеждение, что министерство обороны США работает в поддержку Государственного департамента.

"Существует причина, почему государственный секретарь – самый главный среди равных (министров, – ред.) в кабинете. Потому что он – архитектор нашей внешней политики, и именно это определяет наш успех как нации", – отметил Данфорд.

По его словам, внешняя политика уравновешена четырьмя сферами: политико-дипломатической, экономической, военной и разведывательной. Он подчеркнул, что наиболее важный из этих четырех компонентов – политические отношения.