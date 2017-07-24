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Главная » Мир » В Кабуле прогремел мощный взрыв: погибли 24 человека

В Кабуле прогремел мощный взрыв: погибли 24 человека

В Кабуле прогремел мощный взрыв: погибли 24 человека
Иллюстративное фото

Еще 40 афганцев получили ранения

24.07.17 80
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В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 40 человек получили ранения. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

Нападение было совершено примерно в 7:00 (по местному времени) возле дома афганского политика, хазарейского лидера Мухаммеда Могакка.

По словам представителя полиции Наджиба Даниша, цель атаки пока непонятна.

Корреспондент Al Jazeera сообщила, что хазарейцы (ираноязычные шииты тюркского и монгольского происхождения, населяющие центральный Афганистан, – ред.) в связи с терактом отложили демонстрацию, запланированную на понедельник, 24 июля. Хазарейцы планировали почтить память 84 погибших в результате теракта, который был совершен год назад 23 июля.

Напомним, утром 31 мая террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле в дипломатическом квартале неподалеку от посольства Германии в столице Афганистана в Кабуле. В результате теракта погибли 150 человек, еще около 300 – получили ранения.

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