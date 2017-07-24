В Брюсселе готовятся противодействовать новым санкциям США против РФ, - СМИ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал руководство Евросоюза обсудить возможный ответ на принятие США новых санкций в отношении РФ, которые могут затронуть интересы ЕС. Об этом говорится в обращении Юнкера, подготовленном к заседанию Еврокомиссии, которое должно пройти 26 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

В обращении Юнкер пишет, что Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если санкции США "будут приняты без учета обеспокоенности ЕС".

В записке излагается несколько вариантов возможной реакции Европы. Один из них предполагает потребовать от американского президента Дональда Трампа "публичное или письменное заверение", что вводимые санкции не будут затрагивать интересы ЕС и противоречить им.

Другой вариант предполагает признать недействительными на территории Евросоюза те ограничения Вашингтона, которые не соответствуют политике и интересам европейских стран, в частности деятельности находящихся в Европе энергетических компаний, у которых есть совместные с Россией проекты. Взамен предлагается принять "ответные меры, которые отвечают требованиям ВТО".

Напомним, обе палаты конгресса США - Палата представителей и Сенат - достигли согласия по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Голосование в Палате представителей запланировано на вторник, 25 июля 2017 года.