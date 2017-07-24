Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 35 человек

Минимум 35 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает 112 Украина.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Талибана".
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Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль возле дома афганского чиновника.
Напомним, около 7 утра (по местному времени) 24 июля в Кабуле возле дома афганского политика, хазарейского лидера Мухаммеда Могакка прогремел мощный взрыв.