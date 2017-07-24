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Главная » Мир » СМИ: Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером

СМИ: Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером

СМИ: Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером
Владимир Литвиненко и Владимир Путин / Фото: Коммерсант

Владимир Литвиненко владеет акциями компании "Фосагро" на 1 млрд 10 млн долларов

24.07.17 378
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Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под руководством которого российский президент Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию в 1997 году, стал долларовым миллиардером. Об этом пишут Ведомости.

По данным издания, по состоянию на 21 июля 2017 года стоимость принадлежащего Литвиненко пакета акций в компании "Фосагро" достигла 59,9 млрд рублей, что составляло 1 млрд 10 ммлн долларов.

При этом официально Литвиненко всю жизнь проработал в горном университете, а в 2016 году задекларировал доход в 195,7 млн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении Росгвардии в список стратегических предприятий и акционерных обществ.

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