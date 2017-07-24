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Главная » Мир » Дуда намерен наложить вето на противоречивый закон о Верховном суде

Дуда намерен наложить вето на противоречивый закон о Верховном суде

Дуда намерен наложить вето на противоречивый закон о Верховном суде
Анжей Дуда / Фото: topwar.ru

Судебная реформа не усиливает чувство безопасности

24.07.17 31
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Президент Польши Анджей Дуда наложит вето на спорные законы о Верховном суде и Национальном совете судей, принятые на прошлой неделе Сенатом в рамках судебной реформы.

Об этом он объявил во время выступления в президентском дворце в Варшаве, сообщает Европейская правда со ссылкой на Wyborcza.

Дуда рассказал, что в выходные проводил консультации с юристами и политиками и, в конце концов, пришел к выводу, что генеральный прокурор не может вмешиваться в работу Верховного суда.

"Как президент, я чувствую, что эта реформа не увеличит чувство безопасности. Я принял решение быстро, без промедления. Я понимаю, что мое решение будет подвергаться критике со стороны одной и другой сторон политической сцены. Но я понимаю, что государство, раздираемое беспорядками, не может развиваться", - сказал Дуда.

Польский президент выразил надежду, что в ближайшие месяцы будут готовы новые законопроекты.

Напомним, в ночь на 22 июля Сенат Польши, несмотря на протесты оппозиции и критику за рубежом, принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде.

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