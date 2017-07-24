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Главная » Мир » Украинец организовал бизнес по продаже фальшивых "оксфордских" премий, - The Times

Украинец организовал бизнес по продаже фальшивых "оксфордских" премий, - The Times

Украинец организовал бизнес по продаже фальшивых "оксфордских" премий, - The Times
Джон Неттинг вручает награду / Фото: eurointegration.com.ua

Купить звание "Лучшего мэра" или "Менеджера года" можно за несколько тысяч фунтов стерлингов

24.07.17 47
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Украинский бизнесмен продает фальшивые награды и знаки отличия на миллионы фунтов стерлингов, используя репутацию Оксфордского университета. Об этом пишет британское издание The Times, передает Европейская правда.

По данным издания, организация под названием "Европейская Бизнес Ассамблея" (EBA) от имени Оксфорда продавала такие премии как "Международная награда Сократа" и "Памятная премия королевы Виктории" на сумму до 9300 фунтов стерлингов за каждую премию.

"Европейская Бизнес Ассамблея" ведет свою деятельность с начала 2000-х годов. Награды вручает Джон Неттинг, бывший лектор Oxford Brookes University, который является отдельным институтом. Он, как считается, является генеральным директором компании.

Основал компанию украинец Антон Саввов, его сын Иван учился в институте Джона Неттинга.

Компания использует фотографии Оксфордских колледжей в своей рекламе, копирует шрифт университета в своем логотипе и заявляет, что предлагает посетителям доступ к "эксклюзивным лекциям Оксфордского университета".

Бывшие сотрудники компании рассказали, что связывались с представителями деловых кругов преимущественно из развивающихся стран, через массовую электронную рассылку, и сообщали им о том, что их номинировали на премию.

Тому, кто выражал заинтересованность, предлагали заплатить несколько тысяч фунтов, чтобы покрыть административные расходы и получить пятилетнюю лицензию для "использования бренда награды в общественных и маркетинговых целях".

"Нас попросили сосредоточиться на тех регионах, где люди могут покупать. Ближний Восток, Восточная Европа и Россия... Где до сих пор живет идея, что за деньги покупают подобные отличия", - рассказал один из бывших сотрудников ЕВА.

Награды вручаются на церемониях, проводимых в том числе в мэрии Оксфорда, Институте директоров в Лондоне и других местах Европы. Арендовать залы для проведения мероприятий в этих местах может любая компания.

"Европейская Бизнес Ассоциация" также продает членство в организациях, которые называются Академический союз и Международный клуб лидеров.

Десятки государственных служащих получили награды ЕВА. В некоторых случаях для приобретения премий использовались деньги налогоплательщиков. Мэры двух португальских городов, Фернандо Руасси и Хосе Мария да цунь Коста, приобрели отличие "Лучших городов" в 2013 году за бюджетные средства. Руасси сейчас является членом Европарламента.

В прошлом году генерал-губернатор государственного управления порта и гаваней Ганы получил награды "Менеджер года" и "Лучшее предприятие", за несколько месяцев до того, как он был уволен после обвинений во взяточничестве, коррупции и кумовстве.

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