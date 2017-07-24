Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии и скрылся

Пострадали пять человек

В Швейцарии неизвестный с бензопилой атаковал людей в центре города Шаффхаузен на востоке страны. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные местной полиции, передает РБК-Украина.

В результате нападения пострадали пять человек, двое из них – серьезно ранены.

По информации издания Blick, нападавший, личность которого пока не установлена, атаковал людей с бензопилой и скрылся. Правоохранители перекрыли центр Шаффхаузена и начали поиски преступника.