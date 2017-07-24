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Главная » Мир » Фото В Италии поймали "Трампов", грабивших банкоматы

Фото В Италии поймали "Трампов", грабивших банкоматы

<span class="label red">Фото</span> В Италии поймали "Трампов", грабивших банкоматы
Дональд Трамп / Фото: slate.com

На счету бандитов могут быть десятки ограблений

24.07.17 164
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Итальянские карабинеры разоблачили банду грабителей, совершавших налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанными оказались двое братьев 26 и 30 лет, развернувших преступную деятельность по всей северной области Пьемонт. Правоохранители предполагают, что на их совести могут быть десятки ограблений, последние два из которых принесли им почти 100 тыс. евро.

На кадрах наружного наблюдения, опубликованных карабинерами, видно, как двое мужчин, надев одинаковые резиновые маски Трампа, врываются в уличное помещение банка, где находится банкомат. Преступники помещают внутрь него взрывное устройство и производят небольшой взрыв, после чего на месте происшествия появляются стражи порядка и задерживают обоих злоумышленников.

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