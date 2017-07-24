Ryanair хочет купить ведущую итальянскую авиакомпанию

Ирландский лоукостер Ryanair подал заявку на покупку авиакомпании Alitalia.
Об этом 24 июля заявил финансовый директор Ryanair Нил Сорахан, сообщает агентство Reuters, на которое ссылаются мировые СМИ.
По словам Сорхана, его компания уже подала заявку руководству Alitalia на покупку авиакомпании, которая запустила процедуру банкротства.
"Мы поставили не обязательную ставку. Я не могу сказать больше, кроме того, что мы считаем правильным участвовать в этом процессе", – пояснил Сорахан.
Напомним, Омелян заявил, что Ryanair может начать полеты в Украину с сентября.