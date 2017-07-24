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Главная » Мир » Инфографика Часть Южно-Китайского моря переименована

Инфографика Часть Южно-Китайского моря переименована

<span class="label red">Инфографика</span> Часть Южно-Китайского моря переименована
Иллюстративное фото

Реакция Китая на решение Индонезии сдержанная

24.07.17 189
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Власти Индонезии объявили о переименовании вод Южно-Китайского моря к северо-востоку от островов округа Натуна на "Северное море Натуны".

Переименование коснулось той части моря, которая подпадает под индонезийскую исключительную экономическую зону, сообщает "Морской телеграф".

Она совпадает с судоходной линией Китая, вокруг которой не прекращаются конфликты. В частности, там произошел ряд инцидентов, в ходе которых индонезийские рыболовные суда или ВМС пытались арестовать китайские траулеры. 

"Это бессмысленно", – отметил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он надеется на стабилизацию ситуации в данном регионе Южно-Китайского моря, хотя Пекин и Джаккарта понимают, что сделать это будет нелегко.

Напомним, Индонезия отменила визовый режим для украинцев, приезжающих на срок до 30 дней.

 

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