Власти Индонезии объявили о переименовании вод Южно-Китайского моря к северо-востоку от островов округа Натуна на "Северное море Натуны".
Переименование коснулось той части моря, которая подпадает под индонезийскую исключительную экономическую зону, сообщает "Морской телеграф".
Она совпадает с судоходной линией Китая, вокруг которой не прекращаются конфликты. В частности, там произошел ряд инцидентов, в ходе которых индонезийские рыболовные суда или ВМС пытались арестовать китайские траулеры.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индонезии приступили к эксплуатации украинских БТР
"Это бессмысленно", – отметил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он надеется на стабилизацию ситуации в данном регионе Южно-Китайского моря, хотя Пекин и Джаккарта понимают, что сделать это будет нелегко.
Напомним, Индонезия отменила визовый режим для украинцев, приезжающих на срок до 30 дней.