Резню бензопилой в Швейцарии устроил неоднократно судимый

Стало известно имя устроившего в швейцарском городе Шоффхаузен резню бензопилой.
Им оказался неоднократно судимый гражданин страны Франц Врузис.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Blick.
Местонахождение преступника на данный момент неизвестно. Мобилизовано более 100 сотрудников правопорядка и вертолет пограничной службы для го поиска.
Предположительно, преступник скрывается в лесах. Полиция не исключает, что он может быть вооружен еще чем-то, кроме бензопилы.
Напомним, сегодня утром вооруженный бензопилой мужчина вошел в офис в центре швейцарского города Шоффхаузен и ранил пять человек. Полиция заявила, что нападение не является терактом.