Худшее в Греции позади, - Ципрас

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал вывести страну из экономического кризиса, заявив в интервью газете Guardian, которую цитируют европейские СМИ, что худшее позади.

По его словам, основным приоритетом сейчас является восстановление экономического суверенитета страны.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что экономика находится на подъеме… Медленно, медленно, то, что никто не верил, что может произойти — произойдет. Мы вытащим страну из кризиса", — отметил премьер.

"Большой прорыв произойдет в августе 2018 года, когда, спустя восемь лет, мы выйдем из программы помощи и международного контроля", — указал Ципрас.

Напомним, на прошлой неделе Международный валютный фонд незначительно снизил прогноз экономического роста в Греции — до 2,1% ВВП в 2017 году и 2,6% в 2018 году. Ранее фонд оценивал перспективы Греции чуть более оптимистично, прогнозируя рост в 2,2% в текущем году и 2,7% в 2018 году.