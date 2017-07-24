В Черногории задержали поляка - поджигателя

Полиция Черногории задержала 18-летнего гражданина Польши, который подозревается в поджоге полуострова Луштица в воскресенье, 23 июля.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на RTCG.

Молодой человек был задержан в этот же день на пляже в городе Жаница. По мнению полиции, он, находясь в лесу над пляжем, закурил сигарету, которой и поджег траву и кустарник.

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После этого огонь распространился по лесу, а парень вернулся на пляж, где его и задержали. Пожар, благодаря оперативному вмешательству чрезвычайных служб, удалось быстро локализовать.

Имя поджигателя на данный момент не сообщается. Он был доставлен в отделение прокуратуры города Херцег Нови. Его задержали на 72 часа по обоснованному подозрению в совершении преступления, составляющего общую опасность.

Напомним, в Луцке ночью горела гостиница: полицейские подозревают поджог.