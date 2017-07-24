Зек - мусульманин из России требует по очереди пускать к нему жен

Заключенные колонии № 5 в Нижнем Тагиле устроили голодовку и потребовали смягчения режима, послаблений и льгот.

Об этом сообщил российским СМИ представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, один из осужденных добивается разрешения видеть нескольких своих супруг.

"Есть экзотические требования. Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено", — сказал он.

Левченко добавил, что от приема пищи отказались 15 человек. С 19 июля они не выходят на завтрак, обед и ужин, но питаются продуктами из передач. Трое демонстративно себя порезали. За состоянием осужденных наблюдают врачи, с ними работают психологи.

Напомним, в Сумской области в исправительной колонии произошла массовая драка.