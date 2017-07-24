Зек - мусульманин из России требует по очереди пускать к нему жен

Заключенные колонии № 5 в Нижнем Тагиле устроили голодовку и потребовали смягчения режима, послаблений и льгот.
Об этом сообщил российским СМИ представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
По его словам, один из осужденных добивается разрешения видеть нескольких своих супруг.
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"Есть экзотические требования. Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено", — сказал он.
Левченко добавил, что от приема пищи отказались 15 человек. С 19 июля они не выходят на завтрак, обед и ужин, но питаются продуктами из передач. Трое демонстративно себя порезали. За состоянием осужденных наблюдают врачи, с ними работают психологи.
Напомним, в Сумской области в исправительной колонии произошла массовая драка.