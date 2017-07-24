Евросоюз сэкономил почти триллион евро

Страны ЕС сэкономили почти триллион евро за последние 9 лет благодаря политике низких процентных ставок Европейского центрального банка.

Об этом сообщили европейские СМИ со ссылкой на отчет Федерального банка Германии.

Самую большую выгоду от взятого курса, позволяющего платить низкие проценты за обслуживание госдолга, удалось извлечь Италии: с 2008 по 2016 года страна сэкономила сумму, равную 10,5% внутреннего валового продукта за 2016 год.

Примерно столько же осталось у Нидерландов, Франции, Австрии и Бельгии. Чуть более низкие показатели у ФРГ: она за этот период сохранила 7,5% от показателей ВВП по итогам 2016 года.

Вместе с тем эксперты Федерального банка советуют правительствам готовиться к изменениям финансовой политики в сторону повышения процентной ставки. Они подчеркивают, что политика ЕЦБ не может постоянно быть ориентированной только на обслуживание государственного долга.

Напомним, украинская обувь будет продаваться в странах ЕС с нулевой ввозной пошлиной.