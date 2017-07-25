Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Miiitary.com, фрегат будет открыт для посещения туристами с сентября текущего года.

"Конститьюшн" проходит ремонт и реставрацию каждые 20 лет. Для этого корабль перегоняют в сухой док. Все эти работы необходимы для поддержания фрегата на плаву.

Отметим, трехмачтовый "Конститьюшн" был спущен на воду 21 октября 1797 года. За все время своей службы службы корабль принял участие в нескольких вооруженных конфликтах, включая войну между США и Францией в 1798-1800 годах, Первую берберийскую войну, Англо-американскую войну и Американскую гражданскую войну.

В 1830 году корабль чуть было не отправили на слом, однако в том же году вышла поэма "Железнобокий старина" Оливера Холмса, посвященная фрегату и быстро ставшая популярной. Благодаря этой популярности "Конститьюшн" решили сохранить. В 1900 году Конгресс США принял проект сохранения "Конститьюшн" в качестве музейного корабля. При этом фрегат решили оставить в активном составе ВМС США.

Напомним, Costa Concordia окончательно утилизировали.