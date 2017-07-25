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Главная » Мир » В России возбудили более 150 уголовных дел против Украины

В России возбудили более 150 уголовных дел против Украины

В России возбудили более 150 уголовных дел против Украины
Фото: vedomosti.ru

Следком РФ ведет расследование в отношении 54 украинских военных

25.07.17 707
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Следственный комитет РФ расследует более 150 уголовных дел против Украины и военнослужащих ВСУ, которые связанны с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом в интервью Комсомольской правде заявила официальная представительница СК Светлана Петренко.

По ее словам, "фигурантами" этих дел стали 108 человек, 54 из них - это должностные лица Вооруженных сил Украины.

"И это не окончательная цифра. Следователям предстоит разобрать еще множество эпизодов. Только по данным ОБСЕ, зафиксировано бол. 4 тысяч обстрелов Донбасса украинскими силовиками", - заявила Петренко.

Она добавила, что в Следкоме РФ уже два кабинета забиты материалами дел против Украины.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военнослужащих, обвиняя их в использовании запрещенных методов войны и задержаниях российских "волонтеров" и журналистов. 

Так, 12 мая Следком РФ открыл уголовное производство против бойцов ВСУ и Нацгвардии, обвинив  их в артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в селе Яковлевка Ясиноватовского района, в Ясиноватой, Докучаевске и в Петровском районе Донецк в период с 1 по 5 мая 2017 года.

7 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам "похищения" украинскими силовиками российских "волонтеров" в Донбассе.

При этом в России, которая активно поддерживает боевиков в Донбассе, продолжают игнорировать факты нарушения режима прекращения огня и непрекращающиеся обстрелы жилых кварталов незаконными вооруженными формированиями.

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