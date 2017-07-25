Тиллерсон подумывает об отставке, - СМИ

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может в ближайшее уйти в отставку. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два анонимных источника из окружения главы Госдепа, передает РБК-Украина.

Тиллерсон якобы имеет растущий список разногласий с Белым домом, включая новые дебаты о политике Ирана.

Кроме того, по словам источников, глава Госдепа посчитал непрофессиональными последние публичные упреки Трампа в адрес генпрокурора Джефа Сешнса.

Ранее Тиллерсон в разговоре с друзьями давал понять, что, несмотря на свое разочарование, решил оставаться на своем посту по крайней мере до конца 2017 года, чтобы продолжить усилия по реорганизации Госдепа. Хоте сейчас они не исключают, что Тиллерсон может подать в отставку и раньше.

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Напомним, 21 июля пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подал в отставку. Причиной увольнения, по данным СМИ, стало несогласие Спайсера с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома. Президент США попросил Спайсера продолжить работу, но тот уволился, при этом назвал назначение Скарамуччи "большой ошибкой".