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Главная » Мир » Израиль на Храмовой горе заменит металлоискатели "умными проверками"

Израиль на Храмовой горе заменит металлоискатели "умными проверками"

Израиль на Храмовой горе заменит металлоискатели "умными проверками"
Фото из открытых источников

Специальные видеокамеры будут распознавать внешность и выявлять подозрительное поведение

25.07.17 11
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Израиль решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлоискатели, спровоцировавшие массовые протесты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передает Укринформ.

"Военно-политический кабинет принял рекомендацию всех силовых структур внедрить меры безопасности, базирующиеся на передовых технологиях, "умные проверки", а также другие средства вместо металлодетекторов с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей, которые молятся в Старом городе и на Храмовой горе", — говорится в сообщении по итогам заседания израильских министров.

В частности, рамки металлоискателей заменят на видеокамеры. По данным местных СМИ, камеры имеют способность распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки пронести оружие и взрывчатку.

Напомним, конфликт между палестинцами и израильтянами вокруг Храмовой горы резко обострился 21 июля, когда власти Израиля ограничили доступ мусульман на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса. Протесты мусульман против этого решения переросли в массовые столкновения с израильской полицией, в ходе которых погибли трое палестинцев.

Вечером 14 июля спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал найти решения конфликта до ближайшей пятницы. По его словам, в противном случае после очередной пятничной молитвы возрастет угроза эскалации конфликта.

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