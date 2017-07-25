Израиль на Храмовой горе заменит металлоискатели "умными проверками"

Израиль решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлоискатели, спровоцировавшие массовые протесты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передает Укринформ.

"Военно-политический кабинет принял рекомендацию всех силовых структур внедрить меры безопасности, базирующиеся на передовых технологиях, "умные проверки", а также другие средства вместо металлодетекторов с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей, которые молятся в Старом городе и на Храмовой горе", — говорится в сообщении по итогам заседания израильских министров.

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В частности, рамки металлоискателей заменят на видеокамеры. По данным местных СМИ, камеры имеют способность распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки пронести оружие и взрывчатку.

Напомним, конфликт между палестинцами и израильтянами вокруг Храмовой горы резко обострился 21 июля, когда власти Израиля ограничили доступ мусульман на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса. Протесты мусульман против этого решения переросли в массовые столкновения с израильской полицией, в ходе которых погибли трое палестинцев.

Вечером 14 июля спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал найти решения конфликта до ближайшей пятницы. По его словам, в противном случае после очередной пятничной молитвы возрастет угроза эскалации конфликта.