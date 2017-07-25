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Главная » Мир » Фото Рисунок Трампа продадут на аукционе

Фото Рисунок Трампа продадут на аукционе

<span class="label red">Фото</span> Рисунок Трампа продадут на аукционе
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Стартовая цена – 9 тыс. долларов

25.07.17 160
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Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный в 2005 году, будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса с начальной ставкой в 9 тыс. долларов. Об этом пишет The Hill.

Рисунок Трампа представляет собой изображение панорамы Манхэттена, где виден фасад Trump Tower. Под рисунком стоит автограф Трампа. Он был нарисован в рамках благотворительного мероприятия, посвященного борьбе с неграмотностью.

Трамп был одним из нескольких общественных деятелей, включая сенатора Джона Маккейна, Бена Аффлека и Шарлиз Терон, которые нарисовали картинки, чтобы собрать деньги для кампании по распространению грамотности. 

Фото: thehill.com

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