Польский премьер намерена продолжить судебную реформу, несмотря на вето президента

Беата Шидло считает, что сейчас суды работают очень плохо

Правительство Польши намерено продолжить реформирование судебной системы, несмотря на ветирование президентом Анджеем Дудой принятых парламентом законов.

Об этом заявила польский премьер Беата Шидло в обращении к полякам, сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

"У нас есть стабильное большинство. Мы не поддадимся давлению. Мы будем проводить нашу программу. Сегодняшнее вето президента замедлило работу по реформированию, но мы не отступим", - сказала Шидло.

Она также раскритиковала противников реформы, заявив, что такие люди поддерживают несправедливую систему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуда одобрил снос коммунистических памятников в Польше

"Вето президента играет на руку тем, кто борется за сохранение несправедливой системы, системы больших и малых злоупотреблений и угнетения многих честных граждан", - сказала она.

Шидло настаивает, что реформа судов необходима, потому что "сегодня они действуют плохо".

"Поляки просят меня вмешаться, потому что они беспомощны и не могут бросить вызов корпорации судей", - сказала она.

Напомним, 24 июля президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорные законы о Верховном суде и Национальном совете судей. Перед этим в ночь на 22 июля Сенат Польши, несмотря на протесты оппозиции и критику за рубежом, принял данные законы.