Маккейн придет в Сенат для голосования за новые санкции против РФ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который недавно перенес операцию, 25 июля вернется в Вашингтон, чтобы принять участие в намеченных голосованиях. Об этом говорится в заявлении офиса Маккейна, передает 112 Украина.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в Сенат США завтра, чтобы продолжить работу над важными законодательными актами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи", - говорится в сообщении.

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Напомним, у сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна была диагностирована опухоль мозга. Он перенес операцию по удалению сгустка крови над левым глазом. В ходе анализа тканей было установлено, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластома.