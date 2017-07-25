Совет Федерации РФ попросил Путина ввести санкции против Польши

Совет Федерации Российской Федерации попросил президента Владимира Путина поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам. Об этом сообщает Интерфакс.
"Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев - инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц", - говорится в обращении сенаторов к президенту.
Напомним, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе коммунистических памятников. Всего демонтажу подлежат 469 объектов, из которых около 250 посвящены Красной армии.