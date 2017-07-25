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Совет Федерации РФ попросил Путина ввести санкции против Польши
Фото из открытых источников

Совет Федерации РФ попросил Путина ввести санкции против Польши

Российские депутаты протестуют против решения Варшавы о сносе памятников советским воинам

25.07.17 319
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Совет Федерации Российской Федерации попросил президента Владимира Путина поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам. Об этом сообщает Интерфакс.

"Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев - инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц", - говорится в обращении сенаторов к президенту.

Напомним, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе коммунистических памятников. Всего демонтажу подлежат 469 объектов, из которых около 250 посвящены Красной армии.

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