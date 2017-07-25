Новые санкции США против РФ могут затронуть 8 проектов с участием европейских компаний

Восемь проектов, в которых задействованы европейские компании, могут пострадать в случае принятия Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

В случае его принятия, под санкции будут подпадать фирмы, которые работают с Россией в энергетическом секторе.

"Закон будет наказывать любую компанию на планете, которая работает не только сфере разработки, но и модернизации и поддержки проектов, связанных с Россией", - говорится в сообщении.

Под новое законодательство США может попасть любая европейская компания, которая занимается российским трубопроводам в Европе.

"Это было бы жестоко", - сказал один чиновник ЕС.

Еврокомиссия подготовила перечень из восьми проектов, на которые повлияет смягченный после интенсивного давления дипломатов ЕС в Вашингтоне вариант законопроекта.

В частности, новые санкции могут повлиять на следующие проекты: Liquiefied Natural Gas (Schell и Газпром), "Голубой поток" (Eni и Газпром), нефтепровод "Каспийский трубопроводный консорциум" (Shell, Eni и Роснефть), "Северный поток-1" (различные европейские компании и Газпром), "Северный поток-2" (различные европейские компании и Газпром), расширение "Сахалин-2" (Shell и Газпром), "Шах-Дениз "и Юго-Кавказский трубопровод (ВР и Лукойл) и "Жор Польди" (BP, ENI и Роснефть).

ЕС активизировал свои усилия, чтобы минимизировать влияние новых санкций на европейские фирмы. Миссия ЕС в Вашингтоне на выходных убедила конгрессменов США внести поправки в формулировку текста проекта.

Напомним, обе палаты конгресса США - Палата представителей и Сенат - достигли согласия по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Голосование в Палате представителей запланировано на вторник, 25 июля 2017 года.