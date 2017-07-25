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Главная » Мир » В Северной Корее из-за засухи отменили ежегодный фестиваль пива

В Северной Корее из-за засухи отменили ежегодный фестиваль пива

В Северной Корее из-за засухи отменили ежегодный фестиваль пива
Фото: beersfan.ru

Надвигающаяся засуха может стать худшей для КНДР с 2001 года

25.07.17 333
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Власти КНДР отменили фестиваль пива Teadonggang Beer Festival, который должен был начаться 26 июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей туроператоров, организующих поездки на это мероприятие, передает Интерфакс-Украина.

В минувшем году фестиваль состоялся в первый раз.

Власти не стали указывать причину отмены, однако, по информации китайской туркомпании Koryo Tours, фестиваль было решено не проводить из-за надвигающейся засухи.

По информации ООН, засуха может стать для Северной Кореи худшей с 2001 года и существенно снизить урожай таких культур, как рис и кукуруза.

"Если представители среднего класса в Пхеньяне будут веселиться, пока вся страна работает над предотвращением последствий засухи, это может быть неправильно воспринято", – сказал гендиректор Koryo Tours Саймон Кокерелл.

Фестиваль должен был пройти на базе пивоваренного завода Teadonggang, основанного в начале 2000-х годов. По данным СМИ, для открытия завода Северная Корея приобрела обанкротившуюся британскую пивоварню Ushers of Townbridge за 1,5 млн фунтов (почти $2 млн), разобрала оборудование и перевезла его в Пхеньян.

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