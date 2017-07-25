В Северной Корее из-за засухи отменили ежегодный фестиваль пива

Надвигающаяся засуха может стать худшей для КНДР с 2001 года

Власти КНДР отменили фестиваль пива Teadonggang Beer Festival, который должен был начаться 26 июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей туроператоров, организующих поездки на это мероприятие, передает Интерфакс-Украина.

В минувшем году фестиваль состоялся в первый раз.

Власти не стали указывать причину отмены, однако, по информации китайской туркомпании Koryo Tours, фестиваль было решено не проводить из-за надвигающейся засухи.

По информации ООН, засуха может стать для Северной Кореи худшей с 2001 года и существенно снизить урожай таких культур, как рис и кукуруза.

"Если представители среднего класса в Пхеньяне будут веселиться, пока вся страна работает над предотвращением последствий засухи, это может быть неправильно воспринято", – сказал гендиректор Koryo Tours Саймон Кокерелл.

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Фестиваль должен был пройти на базе пивоваренного завода Teadonggang, основанного в начале 2000-х годов. По данным СМИ, для открытия завода Северная Корея приобрела обанкротившуюся британскую пивоварню Ushers of Townbridge за 1,5 млн фунтов (почти $2 млн), разобрала оборудование и перевезла его в Пхеньян.