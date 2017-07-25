Дуда подписал один из трех законов о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов о реформе судопроизводства - закон об устройстве судов общей юрисдикции. Об этом заявил заместитель главы президентской канцелярии Павел Муха, передает Польское радио.

Министр заверил, что президент разделяет убеждение о необходимости проведения реформы системы правосудия, однако у него есть оговорки "по уровню подготовки" этих изменений. Поэтому он не подписал два других закона.

При этом, по мнению Дуды, разработанный министерством юстиции закон об устройстве судов общей юрисдикции очень хороший. Президент поставил под ним свою подпись, поскольку считает его "ключом к реформам".

Документ включает в себя вопросы, связанные с жеребьевкой судейских составов, равномерным распределением дел между судьями и с усилением административного надзора министра юстиции.

Напомним, 24 июля президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорные законы о Верховном суде и Национальном совете судей. Перед этим в ночь на 22 июля Сенат Польши, несмотря на протесты оппозиции и критику за рубежом, принял данные законы.