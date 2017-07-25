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Главная » Мир » Путин пока не принял решения о введении санкций против Польши

Путин пока не принял решения о введении санкций против Польши

Путин пока не принял решения о введении санкций против Польши
Фото: ТВ Центр

Песков не стал комментировать, как в Кремле относятся к инициативе верхней палаты российского парламента

25.07.17 241
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Президент России Владимир Путин пока не принимал никаких решений в связи с инициативой Совфеда ввести санкции против Польши.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Каких-либо решений президентом Путиным не принималось, это инициатива Совета Федерации, насколько нам известно. Она будет дальше прорабатываться в профильных комитетах и комиссиях. Дождемся пока каких-то формулировок, что же конкретно предлагают наши сенаторы", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков не стал комментировать, как в Кремле относятся к инициативе верхней палаты российского парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что Совфед намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении ограничительных мер в отношении Польши из-за сноса памятников советским воинам.

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