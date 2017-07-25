Евросоюз продлил военно-морскую операцию "София" до конца 2018 года

Совет ЕС продлил мандат военно-морской операции "София" в Средиземном море до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Совета.

В заявлении отмечается, что у этой операции есть две вспомогательные задачи: подготовка ливийской береговой охраны и военно-морского флота и содействие имплементации эмбарго на поставки оружия на побережье Ливии в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Совет также решил создать механизм мониторинга за теми, кто будет вести подготовку ливийской береговой охраны, чтобы обеспечить долгосрочную эффективность подготовки.

Планируется провести мероприятия по сбору информации о незаконной торговле нефтью из Ливии в соответствии с резолюцией СБ ООН и расширить возможности для обмена информацией о торговле людьми с правоохранительными органами стран-членов ЕС, Frontex и Европолом.

Напомним, операция "София" началась 22 июня 2015 в рамках комплексного подхода ЕС, который должен помочь уменьшить поток нелегальной миграции и обезвредить торговцев людьми и сети контрабандистов.

По данным ЕС, с тех пор операция способствовала аресту и передаче итальянским властям 110 подозреваемых контрабандистов и торговцев людьми, а также нейтрализовала 470 судов.

Кроме того, операция помогла спасти около 40 000 жизней в Средиземном море.