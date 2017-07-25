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Главная » Мир » Турция подписала с РФ соглашение о поставках ЗРК С-400

Турция подписала с РФ соглашение о поставках ЗРК С-400

Турция подписала с РФ соглашение о поставках ЗРК С-400
Иллюстративное фото

Страны планируют наладить совместное производство зенитно-ракетных комплексов

25.07.17 23
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании соглашения о приобретении Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом он сообщил на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития, передает агентство Anadolu.

"Мы сделали необходимые шаги и подписали контракт на поставки С-400 с Российской Федерацией. Мы увидим эти комплексы у нас в стране", – сказал Эрдоган.

Глава Турции добавил, что также будет налажено совместное производство ЗРК С-400.

При этом, отвечая на вопрос касательно возможной обеспокоенности США в связи с этим соглашением о ЗРК, президент Турции отметил, что подобное сотрудничество ранее предлагалось американской стороне.

"Любое государство находится в поисках идеальных методов обеспечения своей национальной безопасности. Если есть возможность наладить совместное производство, то такой выбор преобладает. Турецкое руководство несколько лет предлагало американским партнерам заключить аналогичное соглашение, но переговоры оказались безрезультатными. После этого Турция вынуждена была продолжить поиски", - сказал Эрдоган.

Он указал на то, что страна-член НАТО Греция долгие годы пользуется ЗРК С-300 и все молчат, а когда дело доходит до Турции, то это начинает вызывать обеспокоенность.

Ранее сообщалось, что Турция согласилась заплатить $2,5 млрд за приобретение российской системы противоракетной обороны С-400. 

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