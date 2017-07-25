Американцы вступили в боевое столкновение с иранцами

Корабль военно-морских сил США сделал предупредительные выстрелы по иранскому патрульному судну.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.
Инцидент произошел во вторник, 25 июля, в северной части Персидского залива.
Отмечается, что судно, которое предположительно принадлежит Корпусу Стражей Исламской революции, подошло на небезопасное расстояние к американскому кораблю (около 137 метров). Экипаж иранского судна не отвечал на предупреждения, в том числе не выходил на контакт по радиосвязи.
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону судна из-за опасений на счет возможного столкновения. После этого иранский корабль прекратил провокационные действия.
Напомним, США расширили санкции против Ирана.