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Главная » Мир » Желающих поужинать с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет ждут завтра в Сен-Тропе

Желающих поужинать с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет ждут завтра в Сен-Тропе

Желающих поужинать с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет ждут завтра в Сен-Тропе
Фото из открытых источников

В прошлом году благотворительные торги принесли рекордные $45 млн

25.07.17 190
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Ужин со звездами фильма "Титаник" Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет стал одним из лотов благотворительного аукциона, организованного Leonardo DiCaprio Foundation.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на People.

Торги пройдут 26 июля на курорте Сен-Тропе во Франции.

Ужин для победителя состоится в октябре – ноябре в Нью-Йорке.

Отметим, в 2016 году благотворительные торги принесли рекордные $45 млн. Гостями тогда стали Боно, Мэрайя Кэри, Тоби Магуайр, Наоми Кэмпбелл, Брэдли Купер, Эдвард Нортон.

Напомним, тренировка с Кличко стоит 150 тысяч грн.

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