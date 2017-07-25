Желающих поужинать с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет ждут завтра в Сен-Тропе

Ужин со звездами фильма "Титаник" Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет стал одним из лотов благотворительного аукциона, организованного Leonardo DiCaprio Foundation.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на People.
Торги пройдут 26 июля на курорте Сен-Тропе во Франции.
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Ужин для победителя состоится в октябре – ноябре в Нью-Йорке.
Отметим, в 2016 году благотворительные торги принесли рекордные $45 млн. Гостями тогда стали Боно, Мэрайя Кэри, Тоби Магуайр, Наоми Кэмпбелл, Брэдли Купер, Эдвард Нортон.
Напомним, тренировка с Кличко стоит 150 тысяч грн.