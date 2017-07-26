Палата Представителей одобрила новые санкции против России

Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле, сообщает УНИАН со ссылкой на The Associated Press.

Законопроектом, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

Также, проект вводит дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором, в том числе в сфере строительства трубопроводов Россией.

Документ поддержали 419 конгрессменов, против проголосовали трое. В дальнейшем его рассмотрит Сенат, после чего он отправится на подпись президенту.

Напомним, восемь проектов, в которых задействованы европейские компании, могут пострадать в случае принятия Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России.