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Главная » Мир » Госдеп: Вопрос предоставления Украине летального оружия сейчас не рассматривается
Госдеп: Вопрос предоставления Украине летального оружия сейчас не рассматривается
Здание Государственного департамента США / Фото: Reuters

Госдеп: Вопрос предоставления Украине летального оружия сейчас не рассматривается

Вашингтон не исключает поставки вооружений в будущем

26.07.17 385
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В Государственном департаменте США заявили, что вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине не рассматривается, но Вашингтон не исключает предоставления вооружения.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос, рассматривает ли в настоящее время Вашингтон вопрос о возможных поставках оборонного вооружения, передает Европейская правда.

"Иногда авторы главных новостей идут впереди истории. Была такая новость, где говорилось, что мы в процессе рассмотрения (решение о предоставлении вооружение Украины, - ред.) того, что вы только что описали. Мы еще не в нем (процессе, - ред.). Позвольте мне вычеркнуть слово "еще". Мы не в процессе. Соединенные Штаты не предоставляли оборонительного вооружения, и не исключают того, что оно будет предоставлено украинцам", - заявила она.

Напомним, специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении Украине оружия для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе. 

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