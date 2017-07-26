Госдеп: Вопрос предоставления Украине летального оружия сейчас не рассматривается

В Государственном департаменте США заявили, что вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине не рассматривается, но Вашингтон не исключает предоставления вооружения.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос, рассматривает ли в настоящее время Вашингтон вопрос о возможных поставках оборонного вооружения, передает Европейская правда.

"Иногда авторы главных новостей идут впереди истории. Была такая новость, где говорилось, что мы в процессе рассмотрения (решение о предоставлении вооружение Украины, - ред.) того, что вы только что описали. Мы еще не в нем (процессе, - ред.). Позвольте мне вычеркнуть слово "еще". Мы не в процессе. Соединенные Штаты не предоставляли оборонительного вооружения, и не исключают того, что оно будет предоставлено украинцам", - заявила она.

Напомним, специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении Украине оружия для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе.