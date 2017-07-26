МИД РФ: Враги России в США "совсем распоясались"

Голосование за новые санкции "уничтожает" перспективы для нормализации отношений двух стран

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал одобрение Палатой представителей США новых санкций против РФ "шагом к уничтожению" перспектив для нормализации отношений.

Об этом сообщает ТАСС.

"Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла. Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией", - сказал Рябков.

По его словам, принятие законопроекта - это осознанный выбор врагов России в США, которые "совсем распоясались и не знают удержу в своем раже".

"Соответственно, мы так и будем воспринимать сегодняшнюю Америку. Вашингтон - источник опасности. Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно", - отметил замминистра.

Рябков заявил, что РФ неоднократно посылала сигнал США о возможных ответных действиях на антироссийские санкции и рассчитывает, что он дошел до адресатов в Вашингтоне.

"Десятки раз говорили о том, что без ответа эти действия не останутся. Я думаю, что при всем нежелании, свойственном сегодняшнему Вашингтону, слушать и слышать кого-либо, кроме себя, все-таки наш сигнал дошел", - подчеркнул Рябков.

Напомним, Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР. Теперь законопроект должен одобрить Сенат, после чего его отправят на подпись президенту.