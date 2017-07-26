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Главная » Мир » МИД РФ: Враги России в США "совсем распоясались"

МИД РФ: Враги России в США "совсем распоясались"

МИД РФ: Враги России в США "совсем распоясались"
Сергей Рябков / Фото: Коммерсант

Голосование за новые санкции "уничтожает" перспективы для нормализации отношений двух стран

26.07.17 655
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал одобрение Палатой представителей США новых санкций против РФ "шагом к уничтожению" перспектив для нормализации отношений.

Об этом сообщает ТАСС.

"Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла. Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией", - сказал Рябков.

По его словам, принятие законопроекта - это осознанный выбор врагов России в США, которые "совсем распоясались и не знают удержу в своем раже".

"Соответственно, мы так и будем воспринимать сегодняшнюю Америку. Вашингтон - источник опасности. Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно", - отметил замминистра.

Рябков заявил, что РФ неоднократно посылала сигнал США о возможных ответных действиях на антироссийские санкции и рассчитывает, что он дошел до адресатов в Вашингтоне.

"Десятки раз говорили о том, что без ответа эти действия не останутся. Я думаю, что при всем нежелании, свойственном сегодняшнему Вашингтону, слушать и слышать кого-либо, кроме себя, все-таки наш сигнал дошел", - подчеркнул Рябков.

Напомним, Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР. Теперь законопроект должен одобрить Сенат, после чего его отправят на подпись президенту.

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